O doamnă din satul Rotuna, orașul Liteni, a fost prinsă miercuri seara conducând mașina în stare de ebrietate. Doamna a fost oprită în trafic de un echipaj de Poliție iar la întrebarea dacă a consumat ceva aceasta a negat. A dat-o de gol damful puternic de alcool cu care i-a ”amețit” pe polițiști. Testul a indicat o alcoolemie de 1,31 mg/l. Șoferița a fost condusă la Spitalul Municipal Fălticeni unde i s-au luat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Doamna s-a ales cu dosar penal.

