Spitalul Clinic Județean de Urgenta ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, își consolidează poziția de Spital Regional prin realizarea, vineri 9 februarie 2024, a primei intervenții de tratament endovascular pentru AVC ischemic acut la un pacient de 74 ani, transferat de la Spitalul Județean de Urgenta Bacău. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, pacientul a avut o evoluție clinică foarte bună, cu recuperare aproape in totalitate a deficitului neurologic, fiind externat la mai puțin de 7 zile de la evenimentul acut.

„SCJU Suceava a ajuns la 19 intervenții de STROKE ischemic si hemoragic, in mai puțin de 2 luni, adică aproximativ jumătate din numărul de pacienți de anul trecut, in condițiile unei finanțări de la Ministerul Sănătății de sub 10% din necesarul estimat si solicitat argumentat in mod repetat prin mai multe adrese.

Creșterea in primele 2 luni cu peste 200% a numărului de cazuri (13 ianuarie 2024 fata de 4 ianuarie 2023) cu finanțare de doar 10% din partea Ministerului Sănătății prin AP AVC determina o susținere importanta din partea bugetului SCJU Suceava.

Dezvoltarea echipelor multidisciplinare de tratament a patologiilor vasculare cerebrale si periferice, de abord vascular pentru pacienții dializați, a gastroenterologiei intervenționale, fac din compartimentul de radiologie intervențională un domeniu extrem de dinamic prin creșterea personalului medical de la 1 medic radiolog si 2 asistenți acum 10 ani, la mai mult de 7 medici (4 radiologi, 1 nefrolog, 2 gastroenterologi) si 7 asistenți cu program de permanentă 24/7.

Creșterea numărul de cazuri anual, cu un singur angiograf dedicat tuturor patologiilor tratate, estimând in 2024 peste 1000 de intervenții, creează necesitatea unei structuri funcționale complexe de tratament minim invaziv”, a declarat dr. Creteanu Mihai Jr.