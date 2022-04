Eleva Maria Acasandrei, din clasa a VII-a C de la Școala Gimnazială nr.4 din Suceava s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie. Anunțul a fost făcut de directorul adjunct al unității de învățământ, Mariana Ciupu. Profesorul îndrumător al Mariei este Irina Buta. Un alt elev al Școlii nr.4, respectiv, Nicolaie Prigoreanu, din clasa a V-a A, pregătit de profesoarele Irina Buta și Paula Năstase, s-a calificat la Olimpiada Națională Interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească. Mariana Ciupu a mai spus că Maria Acasandrei din clasa a VII-a C și Sara Spoială din clasa a VII-a B, îndrumate de profesoarele Irina Buta, Angela Brîndușa Zegrea și Alina Serhei, au obținut premiul III la etapa județeană a Olimpiadei interdisciplinare Cultură și spiritualitate românească. Tot la faza județeană, dar a Olimpiadei de limba engleză, elevele Daria Rusu din clasa a VII-a C și Maria Ruxandra din clasa a VII-a A de la Școala nr.4 din Suceava au luat mențiuni. Ele sunt pregătite de profesoarele Monica Marchitan și Emilia-Alina Fodorea. Mențiuni au câștigat și elevele Amelia Medeea Năstase și Cristiana Bosînceanu din clasa a VIII-a B, la Olimpiada de chimie. Amelia și Cristiana sunt îndrumate de directoarea Școlii nr.4, profesoara Petronela Bobric.