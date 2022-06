O enoriașă a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că la biserica de care aparține doi preoți se certau în timpul slujbei considerând acest lucru inadmisibil. ”Înaltpreasfinția voastră! Mă numesc …., ieri, 2 iunie, am participat la Sfânta Liturghie la biserica de la …. Am fost siderată să asist la un moment trist pentru Biserica Ortodoxă: … îl certa pe … în timpul slujbei, deoarece acesta …). Ulterior am ieșit afară pentru a-mi reveni din șoc, însă în curtea ….. m-am întâlnit cu …. care și acesta ….. Înțeleg că și Biserica ……, dar totuși acești ….. n-ar trebui să fie trimiși în locuri care să-i „favorizeze” (mai la periferie)? Mă iertați că vă fac o asemenea sugestie.”, a scris enoriașa către IPS Calinic.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă către Sectorul Bisericesc pentru verificarea informațiilor”, a răspuns înaltul prelat.