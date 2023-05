O enoriașă din județul Suceava care a rămas tulburată de un vis rău a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ajutorul IPS Calinic. ”Am o tulburare sufletească în ultima vreme, vă rog să mă liniștiți. Am avut un vis rău, despre o persoană dragă. Nu cred în vise, dar o tânără din online cu foarte mulți urmăritori și cu multe cărți citite (în domeniul dezvoltării personale, lucruri de suflet, vindecare emoțională etc).. un fel de coach se numește ea – m-a speriat, ea zicând foarte sigură că visele se pot adeveri. Am tins să ignor, dar fără să vreau a început să îmi zboare gândul la asta zilnic și simt o anxietate neplăcută, care nu îmi dă pace, nu pot să mă bucur. Războiul minții. Am vrut să apelez la Sfinția voastră, pentru că am încredere în bunătatea, harul și vastele cunoștințe ale Sfinției voastre. Nădăjduiesc că îmi veți răspunde, întrucât tare mult m-aș liniști să îmi spuneți cum e cu visele”, a scris femeia.

IPS Calinic: ”Părintele Cleopa spunea ”să nu credeți în vise”. Acum, să fim serioși, că unele vise se mai și adeveresc, nu putem contesta”

”Iată ce spune părintele Cleopa: „Să nu credeți în vise! Să nu credeți în vedenii! Dacă crezi în vise și ai venit la mine să te spovăduiesc, eu te opresc direct trei ani de la Sfânta Împărtășanie”. Și iarăși: „Cine ți-a spus să crezi în vise? Nu auzi ce spune Sfânta Scriptură? Ia caută în Cartea Înțelepciunii lui Isus fiul lui Sirah, la capitolul 34: „Precum este cel ce aleargă după vânt și vrea să prindă umbra sa, așa este omul care crede în vise. Că pe mulți visele i-au înșelat și au căzut cei care au nădăjduit în vise”. (Ne vorbeşte părintele Cleopa. Volumul III, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 3). Acum, să fim serioși, că unele vise se mai și adeveresc, nu putem contesta”, a răspuns IPS Calinic.