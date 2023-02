O enoriașă reclamă la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că la o mănăstire din județul Suceava un călugăr de doar 18 ani a fost hirotonit diacon fără nicio pregătire teologică. ”Cum se poate ca la Mănăstirea …… un călugăr de doar 18 ani să fie hirotonit diacon fără absolut nicio pregătire teologică? Am fost prezentă la slujbă … se încurcă la citit… mai este încă un preot care tot așa nu are studii teologice… Cât despre ….., este un preot deosebit.”, a scris femeia Înaltpeasfințitului Calinic.

”Când bătrâna vine să-i citească părintele pentru vaca bolnavă, nu o interesează dacă este teolog sau nu. Până vom avea acolo teologi și doctori în teologie, fiind mănăstirea a doi sfinți cuvioși fără școli teologice, ne mulțumim cu ce avem”, a răspuns ierarhul.