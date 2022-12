Un călugăr de la Mănăstirea Bogdănești a fost reclamat de un credincios la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că a sacrificat porci a doua zi de Crăciun.

„Părinte Calinic, ați dat aprobare călugărului Pamvo să sacrifice porci a doua zi de Crăciun – 26 decembrie la Mănăstirea Bogdănești? Așa ceva e de dat la televizor. Halal călugăr!”, a scris enoriașul.

”Vă transmitem răspunsul părintelui stareț: „Nu s-a sacrificat niciun porc în a doua zi de Crăciun, ci doar a fost preparat după amiaza și a fost împărțit tuturor, inclusiv părintelui Loghinoaia. Și nu era în curte, ci în afara curții”, a răspuns ierarhul.