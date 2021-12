Militarii Gărzii de Intervenție Gura Humorului împreună cu SVSU Stulpicani, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Stulpicani, informează ISU Suceava.

La sosirea echipajelor ardeau acoperișul unei locuințe și al unei anexe corp comun, cu pericol de propagare la un adăpost de animale.

Au ars: acoperișul locuinței, construit din lemn și acoperit cu azbest, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, anexa corp comun pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și s-au deteriorat bunurile aflate în interiorul locuinței.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost, jar sau scântei căzute din soba cu acumulare de căldură.

Incendiul a fost lichidat la ora 04:15, iar pompierii au salvat casa de locuit în limitele găsite și adăpostul de animale.