Echipaje mixte, formate din pompieri militari, politisti si jandarmi, au intervenit astăzi pentru cautarea unei minore, in varsta de 6 ani, care a fost vazuta ultima oara in apropierea raului Moldova, pe raza mun. Campulung Moldovenesc.

Fetita a fost cautata, atat in zona domiciliului, cat si pe malurile raului Moldova.

Din nefericire, la aproximativ jumatate de ora de la anuntul disparitiei, trupul micutei a fost observat si recuperat din raul Moldova, de catre un localnic, la o distanta de circa 3 Km fata de locul unde a fost vazuta ultima oara.

Ulterior, echipajele medicale (SAJ) si paramedicale (SMURD) au inceput manevrele de resuscitare. La manevrele de resuscitare, a ajutat si un pompier militar paramedic aflat in timpul liber, plutonierul adjutant Eugen Ionel (in foto, cu haine civile, negre), care locuieste in apropiere de zona unde a fost gasita micuta.

Din nefericire, insa, si in ciuda eforturilor salvatorilor, fetita a fost declarata decedata.