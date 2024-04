La data de 19 aprilie ora 21.10, un tânăr de 20 ani, din Cajvana, a condus autoutilitara pe DJ 177A, în afara localității Tarnița și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus de către un bărbat de 37 ani din Suceava. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a două persoane, respectiv a unei femei de 30 ani, din Suceava și a unei minore de 4 ani ambele pasagere în autoturismul condus de către bărbatul de 37 ani. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în ambele cazuri, după care le-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătorul autoutilitarei, tânărul de 20 ani, a fost sancționat contravențional și pentru nerespectarea prevederilor art. 148 pct. 15 din Hg 1391/2006, întrucât anvelopele autovehiculului prezentau uzură pronunțată, peste limita admisă. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.

