Un grav accident rutier s-a produs între un autoturism și un autotren pe DN2E în zona localității Cornu Luncii, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul a două echipaje SAJ. În eveniment au fost implicați doar conducătorii autovehiculelor. Pompierii militari intervin pentru descarcerarea șoferului din autoturism, acesta fiind în stare de inconștiență.

Șoferul autoturismului a fost extras dintre fiarele contorsionate. Din nefericire, acesta prezintă leziuni incompatibile cu viața.