Bogdan Marin, cunoscut ca Bodo de la Proconsul a rămas în mintea românilor ca învingătorul de la Cerbul de Aur cu fenomenala piesă „Cerul”. Bodo și-a schimbat viața radical. După divorțul de Ioana Băsescu, interpretul s-a mai căsătorit de trei ori. A adoptat doi copii, iar, azi, la 54 de ani este și bunic. De doi ani Bodo trăiește la țară, notează click.ro.

Invitat la podcastul lui Horia Brenciu, Bodo a vorbit despre întâjmplări neștiute până acum de la festivalurile Mamaia sau Cerbul de Aur. Cu piesa „Cerul” a concurat ambele evenimente. La malul Mării, unde juriul era exclusiv român a luat premiul al treilea. Iar în toamnă, la Cerbul de Aur, unde din juriu făceau parte o străini a luat trofeul.

La Cerbul de Aur, jocurile erau făcute pentru Luminița Anghel, însă un juriu internațional la votat masiv pe Bodo. „După care am mers la Cerbul de Aur. Noi, niște copii tâmpiți. Am fost chemat de doamna Mariana Șoitu la TVR și mi-a spus soliștii cu care mă băteam eu la secțiunea mea. Erau foarte mulți artiști, mie mi-e era teamă de unul singur, un lituanian care suna bine. L-am ascultat pe lituanian la probele de sunet și la live cânta foarte prost. Am simțit că m-am relaxat atât de tare, încât înainte de cântare m-am dus la ora 6 în bar și am ieșit la ora 6. Am cântat zeci de piese. La 10, când m-au trezit băieții, nu mai aveam voce. Am mâncat 10 ardei iuți, vitamina A, ou cu miere, pe la 3 mi-a revenit vocea. Până la urmă, am cântat cele două piese, Cerul și Mi-ai luat inima și a mers vocea. Am terminat, eu pe vremea aceea eram iubitul Ioanei Băsescu, și am plecat cu Ioana la Poiana Brașov, și-așa nu voiam să ne vadă lumea. După concert, mă sună Gina Stroian, să nu plecați că sunteți în gală. M-am rugat de ea să îmi spună ce loc am luat și mi-a zis: Ați luat trofeul.”, a povestit Bodo, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

