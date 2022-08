Astăzi a fost emisă o nouă atenționare hidrologică cod galben pe râurile Suceava, Moldova și Bistrița atenționare valabilă până miercuri, 17 august, ora 12.00.

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Bistriţa Năsăud, Harghita, Suceava şi Neamţ.