Actiunile companiei Antibiotice (ATB ) producatorul roman de medicamente generice, listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) de 26 de ani, vor fi incluse în indicii furnizorului global de indici MSCI, începând cu prima zi de tranzactionare din decembrie la BVB.

Astfel, ATB va fi inclusa in indicii MSCI Frontier IMI si MSCI Romania IMI (Investable Market Indices), in categoria Small Cap. Includerea ATB in acesti indici a fost anuntata in urma revizuirii trimestriale a indicilor, realizata de furnizorul global de indici MSCI, in luna noiembrie. Anuntul este disponibil la acest LINK.

Odata cu includerea ATB in acesti indici, prezenta Romaniei creste de la 22 la 23 de companii in indicii MSCI Frontier IMI, MSCI Romania IMI. Acesti indici cuprind companii din categoriile de dimensiune Small Cap, Mid Cap si Large Cap.

In indicii MSCI pentru Piete de Frontiera, Romania mai este reprezentata de Banca Transilvania (TLV), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Hidroelectrica (H2O), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Electrica (EL), MedLife (M), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP), Transelectrica (TEL), Transgaz (TGN), Aquila Part Prod (AQ), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bittnet Systems (BNET), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Conpet (COTE), Purcari Wineries (WINE), Safetech Innovations (SAFE), Simtel Team (SMTL), Sphera Franchise Group (SFG), TTS Transport Trade Services (TTS).

Romania este incadrata ca Piata Emergenta de catre furnizorul international de indici FTSE Russell, fiind reprezentata de 13 companii: Banca Transilvania, Hidroelectrica, MedLife, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties, Teraplast, Aquila, Bittnet Systems, Bursa de Valori Bucuresti, Conpet, Purcari Wineries, Sphera Franchise Group.