La data de 25 mai în jurul orelor 21.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului, în timp ce desfășurau activități de patrulare pe raza orașului Gura Humorului, au oprit pentru control un moped condus de către un bărbat de 39 ani, din Gura Humorului, care a declarat faptul că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar pentru moped nu are nici un document de proveniență. Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la Spitalul orășenesc Gura Humorului pentru ai fi recoltate mostre biologice în vederea stabilirii gradului de alcoolemie din sânge. În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit faptul că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului și conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.