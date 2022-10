Primăria unei localități este cartea de vizită a acesteia, a celui care conduce destinele oamenilor și a locuitorilor ei în definitiv. Mai pe scurt, primăria unui oraș, municipiu sau a unei comune trebuie să fie ”țiplă”. Trebuie să fie frumoasă pentru ca cei care au treabă pe acolo să intre cu plăcere fie ei musafiri sau oamenii locului și nu în ultimul rând să fie funcțională. În județul Suceava sunt multe sedii de primării care se încadrează în aceste criterii unele noi construite de la zero, altele reabilitate frumos. Este și cazul Primăriei orașului Broșteni o construcție deosebită ca arhitectură care atrage toate privirile avide de frumos.

