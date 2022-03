O rusoaică urmărită internațional a încercat să treacă prin vama Siret într-un autocar cu refugiați ucraineni. Poliția de Frontieră a transmis că în data de 11 martie, la ora 19.00, pe sensul de intrare în țară din vama Siret, polițiștii de frontiera au depistat, la controlul efectuat asupra unui autocar cu pasageri care se deplasa pe ruta Ucraina-Turcia, o femeie din Federația Rusă, Amina Gerikhanova, în vârstă de 36 de ani, pe numele căreia era emis un mandat internațional de arestare de către Interpol. Alerta era introdusă de către autoritățile din Germania din anul 2019. Rusoaica este condamnată pentru infracțiunea de participare la grupare armată ilegală.

În urma celor constatate, femeia a fost predată Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ. Suceava în vederea punerii în aplicare a măsurilor legale.

Ulterior, Curtea de Apel Suceava a emis un mandat de arestare pe o perioadă de 15 zile.