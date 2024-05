Sâmbătă în jurul orei 16:15, o tânără în vârstă de 20 ani, din Vorona-Botosani, în timp ce conducea autoutilitara pe DJ 290 dinspre localitatea Salcea catre Vereşti, a pierdut controlul autoutilitarei, a părăsit partea carosabilă, după care s-a răsturnat pe partea dreapta a sensului său de deplasare. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto. Tânăra a fost testată cu aparatul alcootest, rezultatul fiind negativ şi s-a procedat la recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.

