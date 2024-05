Sâmbătă după amiază polițiștii SPR 12 Preutești în timp ce desfășurau activități în cadrul Planului de acțiune Blocada, au oprit pe DC Leucușești din com Preutești, autoturismul condus de către un bărbat de 49 ani, din satul Leucușești posesor al permisul de conducere cu dreptul de a conduce valabil. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,23 MG/L alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.