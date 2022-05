La data de 26 mai, in jurul orei 07°°, o femeie de 31 ani, din Scheia, a condus autoturismul pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava, a pierdut controlul vehiculului si s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe terenul agricol din partea stanga a drumului. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatoarei auto. Aceasta a

fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/ alcool pur în aerul expirat. Ulterior i s-au recoltat mostre biologice de sange necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, la U.P.U a Spitalului Judetean Suceavan cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “Vatamare corporala din culpa”.