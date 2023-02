La data de 4 februarie ora 15:36, în jurul orelor 15.30, o femeie de 32 ani, din Păltinoasa în timp ce conducea autoturismul pe DC 27, în interiorul localităţii Păltinoasa, a intrat în coliziune cu autotursimul condus de către o tânără de 23 ani, din Drăgoieşti.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a două pasagere. Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ pentru tânăra de 23 ani și de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătoarea auto de 32 ani. Ambele conducătoare auto au fost conduse la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, unde li s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, fapte prev. şi ped. de art. 196 alin. 1 şi 4 din Codul Penal şi art. 336 alin. 1 din C.P., cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.P. şi sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. 1 şi 4 din C.P..