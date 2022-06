În cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 13.25, o femeie de 27 ani, din municipiul Suceava care conducea o mașină pe DJ 209D, direcția Dărmănești – Șerbăuți, în zona localității Călinești-Enache a intrat în coliziune cu o autoutilitară care era condusă de către un bărbat de 54 ani, din comuna Ipotești.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto de 27 de ani dar și a doi pasageri minori din mașina condusă de aceasta. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative și li s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.