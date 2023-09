Duminică în jurul orei 20:30, în timp ce conducea un autobuz, efectuând transport public de persoane prin curse regulate în zona Municipiului Suceava, din stația TPL către cartier Burdujeni, o persoană de sex feminin din Hânțești a acroșat portiera stânga față a unui taxi, care era deschisă, taximetristul intenționând să intre în autoturismul care era parcat în aceeași stație TPL și având aceeași direcție de deplasare.În urma impactului, a rezultat rănirea taximetristului, care s-a deplasat singur la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

