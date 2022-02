Tânără, neînfricată, optimistă și foarte frumoasă, Ioana Hotăran este câștigătoarea titlului Top Model of the World România 2022, reprezentanta României la Top Model of the World, ce va avea loc în 11 martie 2022, la Cairo.

Ioana este o arădeancă de doar 19 ani, fascinată de lumea modei și de sporturile extreme. Da, ați citit bine, Ioana Hotăran și-a descoperit devreme o latură inedită a personalității ei, depășindu-și limitele, prin practicarea sporturilor extreme.

”Ador lucrurile care-mi induc o anume frică constructivă, de aceea am început să practic sporturile extreme. De curând am sărit cu parașuta, cu pendulul și am făcut bungee jumping. În continuare aș vrea să încerc sporturile pe apă cum ar fi rafting și orice alt sport sinonim cu adrenalina și curajul.” a declarat Ioana.

Participarea la un concurs de calibrul Top Model of the World este un mare privilegiu și o provocare totodată pentru tânăra reprezentantă a României. Însă, motivația de a merge mai departe este credința ei puternică în faptul că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv. ”Când apar obstacole mă gândesc că Dumnezeu oferă aceste bătălii doar celor mai puternici luptători ai săi. Fiecare țară are femei frumoase, dar cred că România s-a făcut mereu remarcată în acest sens. Când ți se oferă o asemenea șansă, n-o poți refuza, dimpotrivă trebuie să dai tot ce ai mai bun!” a completat Ioana.

Familia este foarte importantă pentru Ioana Hotăran, de aceea le este recunoscătoare părinților pentru tot ce au făcut pentru ea și pentru că au susținut-o să-și împlinească visurile. Ioana este elevă la Liceul Național de Informatică din Arad și se definește ca fiind norocoasă că s-a născut într-o familie care să o sprijine constant și să o încurajeze să învețe din propriile greșeli.

”Cei care mă inspiră cel mai mult sunt părinții mei, de la ei am învățat că trebuie să fii o persoană modestă, dar încrezătoare, să ai multe ambiții și visuri, dar să rămâi într-o zonă realistă, de echilibru.” a mai povestit reprezentanta României la Top Model of the World.

Podiumul nu este necunoscut pentru Ioana Hotăran, ea fiind câștigătoarea mai multor concursuri de frumusețe. Primul concurs câștigat cu succes a fost Miss Boboc în cadrul Liceului Național de Informatică din Arad, în 2018. După care, au urmat Miss Skirtbike în 2019, Miss Arad în 2019 și Miss România locul III în 2019. În palmaresul ei se adaugă bineînțeles Top Model of the World Romania 2022.