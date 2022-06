Oana Lis (43 de ani) este un exemplu de dăruire și devotament în relația pe care o are cu fostul edil al Capitalei, Viorel Lis (78 de ani). Se iubesc de 24 de ani, iar ea nu a renunțat niciodată să-i fie alături soțului, în clipele lui grele. Și în ultimii ani au fost din ce în ce mai multe încercările prin care au trecut, căci Viorel a avut din ce în ce mai multe probleme de sănătate. Oana a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum se descurcă.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a povestit Oana, în exclusivitate pentru Click!

În ciuda greutăților din ultima vreme, Oana și Viorel au reușit să aprecieze orice moment petrecut împreună.

