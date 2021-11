Oana și Viorel Lis pot răsufla ușurați! Au scăpat cu bine după ce au fost infectați cu noul coronavirus. Cei doi ai fost externați de la Matei Balș și acum sunt acasă, notează click.ro.

Oana Lis este recuperată total după ce a petrecut și ea câteva zile în același salon cu soțul Viorel Lis, la Matei Balș. Fostul primar al Capitalei mai are însă de luat tratament acasă, dar a fost scos de pe oxigen de către medici.

„Este o minune Dumnezeiască că am trecut peste pragul critic și am ajuns acasă. Viorel are 78 de ani acum, boala începuse să-i mănânce din plămâni, așa cum zice Viorel. (…) Fiecare zi a fost diferită, simptomele au fost diferite de la fiecare zi, Viorel deja își aranjase locul de veci, pentru că nu știa dacă va trece peste perioada asta, dar uite, Dumnezeu ne-a ajutat și poate că și rugăciunile oamenilor care mi-au scris”, a mai povestit Oana, la Pro TV, potrivit sursei citate.

