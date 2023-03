Oana Matache și noul ei iubit, Radu Siffredi, sunt protagoniștii celui mai nou scandal mediatic, după ce s-a aflat că formează un cuplu. De la aflarea acestei vești până la un război între Oana Matache și mama ei, Gina Matache, nu a mai fost decât un pas. În media, Gina Matache și-a strigat durerea și dă de pământ cu noul iubit al fiicei sale, alături de care Oana locuiește împreună cu cei doi copii pe care îi are cu Răzvan Miheț, potrivit click.ro.

Sătulă să fie ținta atacurilor și criticilor atât din mediul online, cât și din partea apropiaților, Oana Matache a postat un mesaj pe Instagram prin care a vorbit, pentru prima dată, despre tot scandalul în care ea și iubitul ei sunt implicați.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal pe care nu l-am început eu, dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol, sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră. Acest înveliș de „catastrofă” pus în jurul acțiunilor desfășurate de mine deja devin obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copii și persoanele implicate în viața mea. Nu cred că nimeni are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață, și să o jignească în nerepetate rânduri, în așa hal, așa cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii.”, a transmis Oana Matache, într-o postare pe InstaStory, conform sursei citate.

