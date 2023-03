Vedetele și-au etalat, care mai de care, abilitățile de bune bucătărese de 9 martie. Andreea Esca a încercat, pentru prima dată, să facă mucenici moldovenești acasă, ajutată de robotul din bucătărie. I-au ieșit delicioși! Anna Lesko, este deja expertă, căci respectă, an de an, aceeași rețetă de mucenici, potrivit click.ro.

În fiecare an, la 9 martie, creștinii sărbătoresc “cei 40 de mucenici”. Conform tradiției, se pregătesc 40 de colaci, care se numesc mucenici sau măcinici și au forma cifrei 8. În funcție de zonă, ei pot varia: sunt mucenici cu zeamă, cunoscuți ca mucenici muntenești, și celebrii deja mucenici moldovenești.

Andreea Esca și-a achiziționat un robot minune care să-i ușureze munca în bucătărie, așa că a zis că ar fi tocmai bine ca, pe 9 martie, să încerce pentru prima oară să facă mucenici moldovenești. Vedeta Pro TV și-a pus șorțul la brâu și a trecut hotărâtă la treabă. „Am făcut pentru prima dată mucenici și au ieșit foarte buni!”, le-a îmbiat Esca pe gospodine, pe pagina ei de Instagram, conform sursei citate.

Anna Lesko a venit și ea cu rețeta ei de mucenici moldovenești, pe care-i face cu mânuțele ei dibace, an de an, de 9 martie. Anna are și câteva secrete când vine vorba de mucenici, cu care nu dați niciodată greș.

