Oana Roman a făcut lumină în scandalul care a izbucnit după ce mama sa, Mioara Roman, a trecut în neființă. Vedeta a primit critici dure din partea urmăritorilor care au acuzat-o că și-a abandonat mama într-un azil și că nu i-a mai păsat de ea. Aceste comentarii au început să se înrăutățească mai ales în ultimele zile, însă vedeta a tranșat toată situația și le-a închis gura celor au aruncat cu pietre înspre ea, notează click.ro.

„După cum mulți știți, din momentul în care starea de sănătate a mamei mele a început să se degradeze, eu am făcut un efort și am vândut casa în care stăteam și am cumpărat altă casă, astfel ca mama să stea împreună cu noi. Timp de doi ani și ceva, mama a stat cu noi în casă. Am avut grijă de ea, eu, Isa și doamna care ne ajută în casă, până în momentul în care nu s-a mai putut. Afecțiunile pe care le avea începuseră să se agraveze. Avea nevoie de sprijin, nevoie și ajutor specializat, nu se putea face acasă. Acest lucru s-a întâmplat undeva prin 2021, spre sfârșit. În urma investigațiilor, toți doctorii au spus că necesită îngrijiri de specialitate. A început să meargă într-un centru de îngrijiri specializate pentru vârstnici. Apoi, a fost din ce în ce mai greu să o aducem acasă. În anul 2022 am ales cel mai bun centru din România. Vreau să lămuresc un aspect în această privință. În România, cuvântul azil are o conotație extrem de urâtă. S-a speculat și s-a vorbit foarte mult despre acest lucru și știu că ar fi deranjat-o foarte mult pe mama și mă deranjează foarte tare pe mine. Mama a fost într-un centru de îngrijiri unde costurile sunt de câteva mii de euro pe lună și unde serviciile sunt la un nivel atât de înalt, cum nu există în România” , a spus Oana Roman, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/oana-roman-a-recunoscut-totul-de-ce-a-dus-o-pe-2345351.html