Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că instituția pe care o conduce și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava vor depune săptămâna viitoare la Comisia Europeană un portofoliu de proiecte de investiții de 400.000.000 de euro care să fie finanțate pe misiunea ” Orașe inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei”, în perioada 2024-2030.

”Am participat astăzi la Universitate la aniversarea a 34 de ani de la înființare și la investirea noului Rector Mihai Dimian. Am transmis mesajul municipalității referitor la cele două evenimente. Vom depune împreună cu Universitatea suceveană un portofoliu de proiecte, plan de investiții în valoare de 400.000.000 euro la Comisia Europeană de la Bruxelles, care să fie finanțate pe misiunea ” Orașe inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei”, pentru semnarea „Climatic City Contract” de către municipalitate, în perioada 2024-2030. În plus, colaborăm în cadrul Clusterului de Bioeconomie și învățământului dual și cu Facultățile de Inginerie Electrica , Drept și Administrației Publică. De asemenea, continuăm finanțarea echipei de handbal masculin, fiind aprobată azi suma de 4.000.000 lei pentru anul 2024 și a Ansamblului Studențesc „Arcanul”. Intenționăm să demarăm un proiect nou cu Casa de Cultură a Studenților, cu domnul Director Ianoș pentru înființarea „Orchestrei Simfonice Suceava ” în colaborare cu Colegiul de Artă ” Ciprian Porumbescu „! Așa cum am avut o colaborare foarte bună cu domnul Rector Valentin Popa, sunt convins că vom continua această colaborare și cu noul Rector Mihai Dimian!”, a transmis Ion Lungu.