Oana Zăvoranu este recunoscută pentru comentariile sale directe și acide la adresa multor persoane, însă de fiecare dată și le asumă pe deplin. Printre vedetele față de care a făcut declarații ironice până acum este și Gabriela Cristea, notează click.ro.

„Este imaginea sportului pe Pământ! Deci eu când mă gândesc la ea, când o văd nu mă gândesc la păpălică, nu, gata, zic sport! Fibră, ea e! Ce făcea acolo, își încheia șireturile? De la atât pedalat i s-au desfăcut șireturile. Tu, știi, în loc să mergi pe bicicletă să ajungi undeva, tu pedalezi pe loc și nu ajungi nicăieri că ți se rup șireturile, ți se desfac. I-a dat like Pinocchio! Astea cum postează ceva toate își dau like între ele, dar ele în particular, dacă nu sunt una cu alta, s-ar rupe, s-ar sfâșia! Știți că mie nu-mi dă like nimeni? Pe mine nu mă urmărește nimeni, nu cred că le place… Credeți cumva că sunt supărate pe mine vedetele astea și influcencerițele astea de nu dau like?”, a fost atacul dur la adresa prezentatoarei, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/oana-zavoranu-ironica-la-adresa-gabrielei-2334626.html