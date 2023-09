Divorțul momentului este cel dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf! Vedeta a confirmat pe rețelele de socializarea separarea de cel alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de ani de zile. Totuși, se pare că divorțul nu este lipsit de scandal. Oana acuză nu doar că a fost înșelată, ci și că Alex i-ar fi cumpărat casă și mașină amantei, notează click.ro.

Într-un interviu exclusiv pentru VIVA.ro vedeta a dezvăluit că Alex avea o amantă de un an și jumătate. „Am dovezi. Sunt împreună de un an jumate, i-a luat casă și mașină din banii mei, i-a făcut și operații estetice, tot pe banii mei. Din păcate, nu a apreciat nimic din ce a avut de la mine. Când a văzut că începem să avem probleme, i-a cumpărat ei casă și mașină. Cât a fost sub aripa mea, eu l-am protejat. Știu că mulți oameni din presă știau de mult ce se întâmplă, dar nu au scris ca să mă protejeze pe mine. Și pentru asta vă mulțumesc. El acum face totul pe banii soției, adică pe banii mei. Casă, mobilă, mașină, operații estetice. Serios. Am dovadă. A cheltuit 162 de mii de euro cu ea, din banii mei. Nu m-ar fi deranjat dacă ar fi fost o femeie ok, o femeie normală, dar vă las pe voi să aflați și să scrieți cu ce se ocupă această domnișoară”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru sursa citată.

