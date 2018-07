Octavian Ursulescu, care prezintă evenimente muzicale de mai bine de patru decenii, a împlinit ieri 71 de ani, însă arată impecabil. Marele secret? Muncă, dietă şi mult sport. La doar câteva luni după ce a lansat cartea despre viaţa regretatului Titus Munteanu, el lucrează acum de zor la un volum dedicat Marinei Voica, potrivit click.ro.

Tavi nu are stare o clipă şi nici măcar ieri, de ziua lui de naştere, celebrul amfitrion de evenimente nu a luat o scurtă pauză: „Nu sărbătoresc în nici un fel. Lucrez, scriu cartea despre Marina Voica, pe care o voi lansa la toamnă, pentru că la începutul lunii septembrie ea va împlini 82 de ani. De fapt, am terminat-o, caut fotografii cu ea, ca să le dau la editura Pro Universitaria. După aceea pregătesc o carte despre „Şcoala Vedetelor”, care va împlini 25 de ani de la debut. Chiar zilele trecute am fost la Antena 1, la emisiunea „Prietenii de la 11”, unde m-am întâlnit cu Diana Munteanu şi cu Călin Geambaşu, foştii elevi ai lui Titus Munteanu”, ne-a povestit Ursulescu, conform sursei citate.

