Din această zi a anului 1547 datează prima mărturie despre Miguel de Cervantes – ziua botezului său, în micul oraș Alcala de Henares, aflat la aproximativ 40 de kilometri de Madrid.

Nu cunoaștem ziua nașterii lui, dar putem presupune că a fost 29 septembrie, sărbătoarea de San Miguel.

Știm data morții sale (23 aprilie 1616), deși există controverse și pe această temă.

Nu știm unde a fost îngropat.

Acest amănunt, la fel ca o mare parte dintre detaliile vieții sale, a dispărut în ceața secolelor trecute. Nu există nici un portret al marelui scriitor, dar avem o descriere făcută de Cervantes însuși, de când avea în jur de șaizeci de ani: „cu chip acvilin, cu părul șaten închis, cu o expresie blândă, limpede, ochi veseli și nasul coroiat, dar bine proporționat; barba lui este argintată, deși era aurie cu nici 20 de ani în urmă; mustața mare, gura mică, cu dinți nici mari, nici mici, deoarece are doar șase dintre ei și sunt în stare proastă și prost poziționați, și nici nu se potrivesc între ei, corpul între două extreme, nici înalt, nici scund; un ten luminos, mai degrabă palid decât întunecat, cu umerii destul de grei și cu picioarele nu foarte ușoare”.

Cervantes a dus o viață neașteptat de interesantă pentru un om pe care majoritatea dintre noi îl știu doar ca autor al primului roman al lumii, Don Quijote.

Probabil că a crescut în Madrid, fiind fiul unui bărbier, care mai făcea și pe farmacistul și pe chirurgul.

Înainte să înceapă să scrie, a fost un soldat curajos; la douăzeci și patru de ani lupta împotriva turcilor în marea bătălie navală de la Lepanto, unde s-a ales cu trei răni prin împușcare, ultima schilodindu-i mâna stângă pe viață. Patru ani mai târziu, a fost capturat de pirații berberi.

Aceștia l-au ținut sclav în Alger timp de cinci ani, așteptând ca familia lui să facă rost de 500 de scuzi de aur pentru răscumpărare.

La 40 de ani, trăia în Sevilla, unde a fost excomunicat temporar pentru că furase provizii de la catedrală; ulterior, a fost închis de două ori pentru afaceri dubioase legate de slujba sa de achizitor de nave pentru Coroana spaniolă.

Aproape sigur, Cervantes a scris Don Quijote pentru bani. Partea I a fost publicată când avea 58 de ani, iar partea a II-a a apărut nouă ani mai târziu, cu numai doi ani înainte de moartea sa.

Ultimul roman al lui Cervantes a fost „Los trabajos de Persiles y Sigismunda”, publicat cu trei zile înainte de moartea sa, la 23 aprilie 1616. Întâmplător, data morții lui Cervantes este aceeași cu cea a lui William Shakespeare, deși în realitate moartea lui Cervantes a venit cu 10 zile mai devreme, deoarece Spania și Anglia au folosit calendare diferite în acel moment.

Astăzi, după aproape patru secole, Don Quijote continuă să fie considerat cel mai mare roman scris vreodată în limba spaniolă, iar spaniolii, desigur, îl consideră cel mai mare roman al literaturii mondiale.

