România s-a clasat pe locul șase mondial în competiția Datathon Challenge „Equity in Healthcare”, desfășurată sub egida „Women in Data Science” (WiDS), o competiție internațională anuală lansată de Universitatea Stanford. Performanța a fost obținută de Cristina Daniela Nicolaescu, reprezentantă a echipei financiare OMV Petrom, după ce a concurat cu peste 1.600 de experți ȋn Data Science, din peste 100 de țări. Competiția globală a fost organizată ȋn cadrul celei de-a patra ediții WiDS România 2024, susținută de organizația Think Tank 360, împreună cu Wolters Kluwer România, în parteneriat cu Universitatea Stanford.

„Echipa României s-a clasat pentru prima dată, din cei trei ani de când participă la Datathon, pe locul șase. Suntem foarte mândri de participanții noștri români și de contribuțiile remarcabile ale WiDS România, atât în țară, cât și la nivel mondial”, spune Margot Gerritsen, Profesor [Emerit] la Stanford și Director Executiv WiDS Worldwide.

Povestea Cristinei demonstrează că atunci când îți dorești cu adevărat poți excela. Asta în contextul în care a obținut premiul la 57 de ani, într-un domeniu în care s-a specializat în ultimii ani. De formare inginer, Cristina s-a alăturat echipei financiare a OMV Petrom în anul 2016 și treptat a dezvoltat o pasiune pentru Data Science.

„Nimeni nu știe ce ne rezervă viitorul. Așadar, consider că responsabilitatea noastră este să ne uităm la ceea ce este probabil să se întâmple și să ne pregătim pentru asta. Una dintre modalitățile posibile de a face acest lucru este să ne împrietenim cu Data Science. În plus, cred că în secolul XXI avem o oportunitate fără precedent de a ne elibera timpul folosindu-ne de data science sau, în general, de instrumente tehnologice, pentru a ne petrece mai mult timp cu familiile noastre. M-am bucurat enorm de oportunitatea oferită în cadrul programului Data Citizen al OMV Petrom, de a participa la competiția WiDS. Perioada de învățare pe care am dedicat-o în cadrul acestui program a fost una dintre cele mai pline de satisfacții din întreaga mea carieră profesională”, declară Cristina Daniela Nicolaescu, câștigătoarea locului șase mondial la „Women in Data Science” (WiDS) Datathon Challenge „Equity in Healthcare”.

Pe lângă performanța Cristinei, OMV Petrom a mai obținut încă patru din primele zece locuri din clasamentul la nivel național. Acest clasament a fost alcătuit de experții de la Universitatea Stanford, după analiza tuturor proiectelor echipelor participante la nivel global.

„OMV Petrom investește susținut în tehnologii și abilități de ultimă generație, precum știința datelor. Echipa noastră a reușit un succes remarcabil, propulsând România pe harta globală a Data Science. Faptul că am câștigat, pe lângă locul 6 mondial, respectiv primul loc la nivel naţional, încă patru poziții în top zece la nivel național, arată angajamentul nostru pentru excelență, inovație și învățare continuă. Sunt mândră de colegii mei şi le mulțumesc pentru efortul, perseverență și entuziasmul lor care au făcut posibile aceste rezultate excepționale”, menționează Alina Popa, CFO și membru al Directoratului OMV Petrom.

„Rezultatul remarcabil pentru România din acest an demonstrează tenacitatea româncelor de a construi o carieră în știința datelor. Competiția WiDS, organizată de către Think Tank 360 și Wolters Kluwers în România este o mișcare incredibilă în întreaga lume a femeilor în știința datelor. Te ajută să vezi ce posibilități incredibile și oportunități noi ai, indiferent de țara în care te-ai născut. Acest concurs schimbă destine, politici naționale, mentalități, remodelează personalități și creează o nouă generație, făcând, într-un timp mai scurt, ceea ce organic ar putea dura mai mulți ani să se întâmple!”, a declarat Mariana Ungureanu, Ambasadoarea WiDS pentru România și fondatoarea Think Tank-ului 360.

Competiția Datathon Challenge „Equity in Healthcare” 2024 a început pe 9 ianuarie și s-a încheiat pe 1 martie. Participanții s-au concentrat pe dezvoltarea unor metode care să determine stabilirea unui diagnostic corect al pacienților, într-o perioadă mai scurtă de 90 de zile. Au avut de analizat 39.000 de înregistrări despre pacienți, de la detalii precum vârsta, rasa, indicele de masă corporală (IMC), informații demografice specifice zonei de rezidență (cum ar fi venitul, nivelul de educație, chirie, distribuția rasială, indicele de sărăcie) până la date despre calitatea aerului în zona respectivă (concentrații de ozon, PM2.5, și NO2). În plus, setul de date a inclus informații specifice despre diagnosticul și tratamentul cancerului, cum ar fi codurile de diagnostic pentru cancerul la sân și cel metastatic, precum și tratamentele aplicate pentru cancerul metastatic. Participanții au avut sarcina de a concepe și implementa algoritmi care să utilizeze aceste date pentru a realiza predicții precise.

La ediția din acest an au participat cu echipe șapte instituții academice din România: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu; Academia de Studii Economice din București; Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T.Popa” din Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Pe lângă Datathon, în a patra ediție WiDS în România va fi organizată și o conferință dedicată femeilor în data science. Aceasta va avea loc pe 21 martie 2024, la București, iar pe scenă vor urca 25 de experte în acest domeniu în care, reprezentarea femeilor, la nivel mondial, este încă redusă.

Partenerii care au susținut ediția WiDS 2024 și au contribuit la dezvoltarea și susținerea femeilor din România într-un domeniu al viitorului – Data Science – sunt OMV Petrom (Main Partner), BCR și Hypercicle (Platinum Partners), Thoughtworks (Silver Partner).

Cadourile primite de către participanți în urma participării la competiția Datathon Challenge „Equity in Healthcare” 2024 au fost oferite de către partenerii: UNIQA, Hervis România, MAN, ENAYATI Medical City, Asociația Andrei Pavel, Adara Spa.