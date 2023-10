Numărul magazinelor de proximitate MyAuchandin rețeaua Petrom a ajuns la aproape 400

Locuitorii din 250 de localități din țară și toți conducătorii auto aflați în tranzit pot alimenta și face cumpărături într-o singură oprire

Investiția comună a celor două companii se ridică la peste 50 de milioane de euro

OMV Petrom și Auchan Retail România au finalizat amenajarea la nivel național a aproape 400 de magazine de proximitate MyAuchanîn toate stațiile Petrom. Proiectul a fost finalizat cu un an mai devremedecât a fost estimat inițial. Integrarea magazinelor MyAuchan a fost realizată concomitent cu modernizarea stațiilor Petrom.

Pentru a marca finalizarea proiectului, în perioada 1 –30 noiembrie 2023, în toate stațiile Petrom cu magazine MyAuchanva fi organizată o campanie promoțională pentru clienți,cu reduceri la produse alimentare și de larg consum și o tombolăcu premii în bani. Prin tragere la sorți, vor fi acordate 10 premii pe zi, fiecareîn valoare de 500 RON.

Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare și Marketing:„Petrom este brandul românesc liderîn zona de mobilitate, care oferă cel mai bun raport calitate-preț. Finalizarea cu succes a acestui proiect susține ambiția noastră pe termen lung de a ne menține aceastăpoziție de lider și de a ne dezvolta și mai mult oferta de servicii și produse, la cel mai bun preț. Cele două echipe au reușitîntr-un timp record, de 3 ani, săamenajeze aproape 400 de magazine MyAuchan. Și nu ne oprim aici: împreună cu partenerul nostru Auchan, vom continua să gândim programe care să aducă beneficii clienților noștri”.

Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România:„Suntem încântați să finalizăm cu succes acest proiect inovator și unic, prin care am creat veritabile magazine de proximitate, oferindu-le românilor o nouă experiență și posibilitatea de a economisi timp, alimentând și făcându-și cumpărăturile într-o singură oprire. Le mulțumim partenerilor noștri de la OMV Petrom și echipelor Auchan pentru lucrurile extraordinare pe care le-au făcut împreună și pentru colaborarea excelentă din ultimii ani. Le mulțumim clienților care ne-au trecut pragul pentru fidelitate, pentru că au apreciat noile stații și magazinele MyAuchan din incinta acestora. Felicit echipele Auchan și OMV Petrom pentru modul în care au finalizat reamenajarea stațiilor într-un timp record”.

Magazinele MyAuchan din stațiile Petrom oferă clienților o gamă variată de până la 1.500 de produse esențiale, pentru consumul de zi cu zi. Aceasta cuprinde atât produse pentru consum imediat, cât și pentru acasă, produse proaspete și congelate, băuturi, cafea, aperitive sărate, dulciuri, produse de băcănie și non-alimentare, precum cosmetice, jucării, produse pentru copii și accesorii auto. Mai mult, peste 70% dintre magazine includ și zone dedicate Costa Coffee, ca parte a unui parteneriat amplu ce presupune integrarea acestui concept la nivel național. Pe lângă gama variată de produse, clienții pot beneficia în magazinele MyAuchan și de o serie de servicii utile, precum posibilitatea de a-și plăti taxe de drum/pod și vignete, servicii de transfer de bani și de plată a utilităților.

Despre parteneriatul OMV Petrom – Auchan Retail România

Cooperarea dintre OMV Petrom și Auchan Retail România, un concept nou pentru piața din țara noastră, a început în anul 2017 cu o fază-pilot în care au fost deschise magazine de proximitate MyAuchan în stații de distribuție marca Petrom, atât în zone urbane, cât și în zone rurale din România. În această fază, s-a urmărit testarea modelului de afaceri și evaluarea potențialului acestei colaborări.

În februarie 2019, OMV Petrom și Auchan Retail România au semnat un Memorandum de Înțelegere cu scopul de a analiza extinderea colaborării într-un parteneriat de lungă durată.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 42% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022, impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 – 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 440 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 7 supermarketuri și 404 magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care aproape 400 în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România este certificat Customers’ Friend și a primit statutul Customers’ Friend – Superior Excellence, precum și certificarea Top Employer în 2023.

Pe www.auchan.ro, Auchan prezintă cca. 60.000 de produse, clienții având posibilitatea de a intra în posesia comenzilor plasate online, fie prin ridicare din magazin – Click&Collect, din parcarea magazinului – Auchan Drive, sau prin livrare la domiciliu prin FAN Courier.

Auchan România realizează o serie de acțiuni importante pentru promovarea activităților de responsabilitate socială şi integrare a tinerilor, dar şi programe pentru protejarea mediului înconjurător care au drept scop gestionarea deșeurilor, economisirea resurselor etc. Printre proiectele pe care compania le-a desfășurat se numără plantarea a 100.000 de copaci prin proiectul Mobilizatron, realizarea filmului “România neîmblânzită”, primul documentar despre natura României, precum și amenajarea a două unități de suport medical pentru pacienții cu forme noncritice de Covid-19. În prezent, Auchan are mai multe proiecte active: Zero Risipă (prin care au fost salvate peste 16 milioane de produse), Programul național de colectare a uleiului uzat (prin care a colectat și reciclat aproape un milion de litri de ulei), Programul de Sustenabilitate Personală, precum și multe alte acțiuni menite să ajute mediul înconjurător și societatea.