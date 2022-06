Profită de reduceri de peste 35% la o selecție de produse până pe 30 iunie

Magazinele MyAuchan, supermarketul din drumul tău, au ajuns în stațiile Petrom din județul Suceava și au program non-stop!

Cele 7 stații din județul Suceava au fost complet modernizate, iar acum te poți bucura de o experiență și mai bună pentru cumpărăturile tale zilnice. Cumperi tot ce ai nevoie pentru drum sau pentru acasă și economisești mai mult timp! În magazinele MyAuchan din stațiile Petrom găsești o gamă variată de până la 1.800 de produse.

Oprirea ta 2 în 1: La MyAuchan Petrom alimentezi, faci cumpărături și-ți vezi de drum

Magazinele MyAuchan din stațiile Petrom îți pun la dispoziție o varietate mare de produse, calitate, prospețime, prețuri bune și servicii utile. Aici poți găsi atât produse pentru consum imediat, cât și pentru acasă, corner-ul cu excepționala cafea proaspătă Costa Coffee, ingrediente de bază (făină, mălai, orez, paste), produse proaspete (fructe, sandwichuri, lactate), sosuri, produse congelate, bere, vin, dar și alte băuturi, aperitiv sărat, dulciuri, produse de băcănie și non-alimentare, precum cosmetice, detergenți, jucării, produse pentru copii și accesorii auto.

De asemenea, beneficiezi și de servicii utile, precum plata utilităților, a taxei de drum/pod, achiziții vignete și transfer de bani.

Magazinele MyAuchan din stațiile Petrom sunt deschise non-stop și sunt amplasate în localitățile Gura Humorului, Holda, Rădăuți, Siret, Suceava și Vatra Dornei.

Vino să descoperi noua experiență la cumpărături în drumul tău!