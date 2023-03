Liderul seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava, va juca primul meci oficial din acest an pe stadionul ”Areni”, sâmbătă 11 martie de la ora 15.00 contra grupării Ceahlăul Piatra Neamț. Formația suceveană are nouă puncte avans în clasament față de Bucovina Rădăuți și mai are de jucat trei partide din sezonul regulat. Elevii antrenorului Dorin Goian mai au de jucat cu nemțenii, acasă și cu Știința Miroslava tot pe teren propriu și cu Bucovina Rădăuți, în deplasare.

”Mai avem trei etape din sezonul regulat și vom întâlni echipe bune. De altfel, din acest final de săptămână vom avea de jucat doar cu formații de valoare pentru eșalonul nostru valoric. Adevărul este că întreaga grupare a noastră abia aștepta sezonul oficial când se joacă pe puncte.

Vrem să ne păstrăm avansul pe care-l avem în clasament în acest moment și dacă se poate chiar să-l mai mărim. Vom lua lucrurile pas cu pas și primul nostru obiectiv este calificarea la barajul pentru promovarea în Liga a II-a. Apoi, vom vedea.

În ceea ce privește meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, poate că oaspeții au un avantaj pentru că au jucat în pregătiri mai mult pe iarbă, însă eu am mare încredere în jucătorii noștri. Așteptăm publicul iubitor de fotbal pe stadion pentru că avem nevoie de ei și ne-au susținut întotdeauna” a spus la conferința de presă premergătoare primului joc oficial al anului, antrenorul Forestei Suceava, Dorin Goian.

Alături de tehnicianul sucevean la întâlnirea cu presa suceveană au fost și patru, din cele cinci achiziții ale grupării galben-verde, Hagiu, Codău, Cană și Robert Martin, al cincilea, Sebi Nechita fiind răcit. Toți cei patru au avut o voce comună și un deziderat comun și anume promovarea cu Foresta Suceava în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Din punct de vedere financiară se pare că lucrurile stau relativ bine.

”Președintele clubului nostru a făcut un efort financiar și a achitat un salariu restant la început de an. Sperăm ca și în acest an să avem parte de sprijinul Primăriei și Consiliului Local Suceava, cărora le mulțumim pentru ajutorul acordat” a menționat antrenorul Dorin Goian.

Legat de zvonurile care au apărut vizavi de o plecare a lui la FCSB, tehnicianul Dorin Goian a precizat.

”Nu am avut niciun contact oficial cu gruparea bucureșteană. Sunt aici, am contract cu Foresta Suceava și sunt focusat pe atingerea obiectivului propus, promovarea în Liga a II-a”.