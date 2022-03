Orașul Siret a ieșit din „zona roșie” și a intrat în scenariul galben, după ce rata de infectare a scăzut, astăzi, la 2,82 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Singura localitate din județ care se mai află în scenariul roșu este Coșna, cu o rată de infectare de 5,42 la mie.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 55 nu au bolnavi de coronavirus, 32 are un caz în evoluție, 17 au sub cinci cazuri în evoluție, 6 au sub zece cazuri în evoluție, iar 4 au peste zece cazuri în evoluție.

Astăzi, în județul Suceava sunt 236 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 21 persoane.