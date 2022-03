Președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în cursul zilei de astăzi s-a întâlnit, la Siret, cu Ludwig Heinrich, Prinț de Bavaria, care a sosit cu ajutoare în frontieră. Gheorghe Flutur a spus că în cadrul întâlnirii l-a pus în contact pe primarul din Siret, Adrian Popoiu cu prințul din Bavaria pentru gestionarea ajutoarelor. DE asemenea, Flutur a spus că tot astăzi a discutat din nou cu cei de la Cernăuți pentru a avea ultimele date privind nevoile lor. „Vor aduce echipamente de încălzire cu gaz metan pentru corturi, grupuri electrogene, telefoane cu facilități de comunicare, haine și alimente”, a transmis Gheorghe Flutur.

