Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, doamna Lucreția Stratu, văduvă de veteran de război, a primit astăzi, 23 februarie 2024, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la împlinirea a 100 de ani de viață.

Evenimentul aniversar a fost organizat la sediul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – Filiala Judeţeană „Muşatinii” Suceava, cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și al Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria” Suceava, în parteneriat cu Centrul Militar Județean Suceava și cu Primăria Comunei Udești. Întâlnirea, moderată de col. retr. Neculai Niga, a debutat cu o slujbă de Te Deum săvârșită de un sobor de preoți condus de pr. Constantin Oprea, consilier cultural al Centrului Eparhial Suceava.

A urmat o serie de momente deosebite pentru cea care a împlinit în această zi 100 de ani dăruiți de Dumnezeu, precum oferirea Ordinului „Crucea Bucovinei” doamnei Lucreția Stratu din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, cea mai importantă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înmânată de pr. consilier Constantin Oprea, pentru „remarcabila activitate dedicată Bisericii și Comunității”.

După ce a primit în dar tricolorul și distincții din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Judeţeană „Muşatinii” Suceava, primarul comunei Udești i-a înmânat sărbătoritei „Diploma – Vârstă de aur”, precum și alte daruri, iar reprezentanta Centrului Militar Județean Suceava, maior Anișoara Avram, i-a oferit doamnei Lucreția o diplomă aniversară.

La final, cea care a ajuns la vârsta centenară și-a exprimat recunoștința pentru acest moment special, mulțumind pentru distincțiile și darurile primite, dând slavă Bunului Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate de Acesta în cei 100 de ani.

Irina Ursachi