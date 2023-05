Oreste Teodorescu a vorbit deschis despre cearta dintre el și Mircea Badea! Oreste a făcut dezvăluiri despre conflictul cu fostul său prieten bun.

„Eu cu tatăl lui am fost apropiat, îi și datorez un job. Cu mult timp înainte să-l cunosc pe Mircea Badea, am lucrat cu tatăl lui și cred că am făcut o echipă foarte bună. A fost ca un mentor pentru mine. De fapt, mi-a plăcut mai mult de tatăl lui decât de Mircea Badea, cel puțin o bună perioadă de timp, până am devenit foarte buni prieteni”, a povestit Oreste în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

Oreste a dezvăluit că prietenia dintre el și Mircea Badea s-a terminat din lucruri pe care le cataloghează ca fiind drept penibile. Practic, aceștia s-au certat din considerente politice, având viziuni total diferite și susținând fiecare alte partide politice, potrivit click.ro. Astfel, micile conflicte au ajuns să îi îndepărteze unul de altul, fiecare urmându-și drumul său.

Află mai multe detalii, accesând: https://click.ro/primetime/oreste-dezvaluiri-despre-cearta-cu-mircea-badea-2263773.html