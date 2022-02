Mică, mică, dar a rezistat aproape două luni, luptând cot la cot cu adversari de temut. Totuși, problemele de sănătate i-au pus piedici Otiliei Bilionera și a fost eliminată în ediția de duminică seara, notează click.ro.

Otilia se confruntă cu afecțiuni renale dinainte de a intra în competiție. A venit în junglă cu o pungă de antibiotice, însă condițiile precare, lipsa de igienă, efortul și lipsa alimentației, din păcate, și-au spus cuvântul. Nici tratamentul nu a mai putut face față.

„Otilia are dureri mai de rinichi. Se luptă cu o infecție urinară, a luat antibiotic puternic din cauza căruia s-a ales cu o altă problemă intimă. A rezistat eroic până acum și a dovedit că are o forță, i se potrivește proverbul buturuga mică răstoarnă carul mare. Numai că problemele ei de sănătate sunt destul de mari și se chinuie. În plus, acestea și-au pus amprenta și din punct de vedere psihic. Oti este foarte vulnerabilă emoțional, plânge din orice”, a spus pentru Click! o sursă din anturajul solistei.

