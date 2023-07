În comuna suceveană Șcheia se ridică una dintre cele mai interesante construcții din județ dar și din țară care va avea o arhitectură futuristă și care va fi simbolul localității (foto). Este vorba de noul Complex cultural sportiv. Așa cum ne-a dezvăluit primarul Vasile Andriciuc, complexul va avea o capacitate de 600 de locuri pe scaune și va dispune de terenuri de tenis, handbal, baschet, volei, care vor fi omologate pentru desfășurarea de competiții județene dar și naționale. În cadrul complexului va funcționa și o minicameră de comerț. Investiția va costa 11 milioane de lei bani de la bugetul local. Primarul Andriciuc ” Va fi o provocare din punct de vedere arhitectonic, o construcție care va fi un simbol la comunității din Șcheia, o construcție necesară deoarece foarte mulți tineri doresc să facă sport. În cadrul complexului vor fi nu numai săli pentru activități sportive ci și săli pentru activități culturale. Ne vom axa și pe amenajarea zonei din jurul complexului unde vor fi parcări moderne”, a declarat Andriciuc.

