Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a anunțat vineri că instituția pe care o reprezintă a demarat proiectul ”Drumul lui Ștefan” inițat de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, proiect care va fi inclus în calendarul de evenimente de anul viitor și care își propune să pună în evidență ctitoriile Ștefaniene. El a subliniat că una din acțiunile acestui proiect este aceea în care într-o urnă de ceramică de Marginea va fi strâns pământ de la toate ctitoriile Ștefaniene după care obiectul va fi așezat la mormântul Marelui Voievod de la Mănăstirea Putna.

Niculai Barbă a prezentat astăzi urna realizată de meșterii de la Marginea la vernisajul expoziției Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal” organizată de Muzeul Național al Bucovinei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Mănăstirea Putna la Muzeul de Istorie din Suceava. ”Ștefan cel Mare este personalitatea care unește și aș vrea să vă informez despre o inițiativă a Consiliului Județean și anume faptul că am demarat un nou proiect, ”Drumul lui Ștefan”, care își propune să pună în evidență ctitoriile ștefaniene. Începând de la cetăți, biserici, mănăstiri și acest drum al lui Ștefan. Vrem să facem o serie de activități iar atunci când vom finaliza programul vrem să încheiem un parteneriat cu Mânăstirea Putna, cu Arhiepiscopia în așa fel încât poate anul viitor să facem un alt eveniment important legat de personalitatea lui Ștefan cel Mare inspirat de ceea ce au făcut studenții la 1871 care au realizat o urnă din argint ce a fost așezată pe mormântul lui Ștefan. La un moment dat ne gândeam să facem și noi ceva în genul acesta, dar după ce am aflat că studenții vor veni la mormântul lui Ștefan cel Mare cu o candelă am spus că nu ar fi tocmai potrivit să venim cu o replică a acestui obiect. Dar au fost în perioada respectivă și discuții cu meșterii populari și cei de la Marginea au spus că sunt alături de acest eveniment și au făcut, în mod special familia Magopăț, o oală din lut pe care noi am vrea să o folosim în proiectul drumul lui Ștefan, pentru că vorbim de continuitatea unui ideal. Și așa cum studenții au adus pământ din diferite zone și l-au depus la mormântul lui Ștefan noi vrem să aducem pământ din toate ctitoriile lui Ștefan cel Mare pentru ca la un moment dat să-l adunăm în această urnă din ceramică neagră pe care să o punem lângă mormântul lui Ștefan cel Mare pentru ca măritul Ștefan să poată avea la căpătâiul său pământ din toate ctitoriile pe care el le-a făcut. Și noi astăzi avem posibilitatea să fim mândri și să ne bucurăm de istoria pe care o avem”, a explicat Niculai Barbă.