Rapsodul Bucovinei, domnul Pamfil Roată (născut în satul Ciocănești, județul Suceava), a acceptat invitația de a deveni Ambasadorul BookLand și de a vizita Școala Primară nr. 2 & Grădinița cu Program Normal din comuna Bilca pe care Asociația le-a renovat recent împreună cu partenerii, comunitatea și autoritățile locale. Doar glasurile zglobii ale prichindeilor și grija cadrelor didactice mai țineau în viață școala care datează din vremea regelui Carol I. Altfel, clădirea era plină de crăpături, igrasie, condens, calorifere reci și ciment pe holuri, respectiv scânduri în sălile de clasă. Curată, păstrată cu drag, școala avea nevoie evidentă de modernizare.

Notă: În județul Suceava, Asociația BookLand a mai renovat o școală în satul Bogata din comuna Baia, în anul 2020.

Prin programul Asociatiei de ”Renovare școli în mediul rural”, sub motto-ul Împreună CONSTRUIM oameni, 68 de școli din satele României s-au transformat în spații moderne în care, anual, 15.000 de copii merg cu plăcere să învețe. Iar anul acesta pe lista de renovare au fost adăugate încă 10 școli situate în ultimele 8 județe rămase neacoperite, astfel că, în fiecare județ al țării, BookLand va avea între 1 și 6 școli/grădinițe renovate în ultimii 3.5 ani. Asociația a reușit această performanță fără granturi europene, pur și simplu motivând autoritățile și comunitatea locală să se implice, dar și mobilizând sute de companii să contribuie cu bani sau materiale construcții (prin redirecționarea celor 20% din impozitul pe profit/venit conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 care a aprobat formularul 177). Astfel se vede puterea și determinarea mediului de afaceri privat în a schimba lucrurile în domeniul educației, iar asta într-un timp record și de zeci de ori mai eficient în ceea ce privește cheltuielile.

”Cu sprijinul Asociației BookLand, compusă din oameni extraordinari care luptă pentru valorile aduse de educație, s-a renovat la Bilca o școală cu tradiție, veche de 118 ani și cu un stil arhitectural deosebit. Aproximativ 60 copii (o grupă de grădiniță și două clase pregătitoare) vor beneficia de condiții excelente pentru a învăța. Dotările și ambientul creat au adus bucurie pentru toată resursa umană din unitatea noastră!” – Costică Negru, Director Școala Gimnazială “George Tofan” Bilca

”Mi-s tare dragi plaiurile noastre strămoșești! Provin dintr-un sat sucevean, nu departe de satul Bilca pe care l-am vizitat cu drag la invitația Asociației BookLand. M-a rugat să vizitez această școală la a cărei renovare a lucrat timp de 7 luni. Doamne, ce lucrare frumoasă! Mai și poartă numele uneia dintre cele mai mari personalități bucovinene, născute chiar în Bilca! Căci în cei doar 40 de ani petrecuți pe acest pământ, George Tofan a fost cel care a introdus învățământul în limba română în Basarabia și Bucovina. Și ce poveste interesantă la Bilca, tărâm romănesc împărțit de istorie în două: o parte la noi, o parte în Ucraina. Însă, pentru noi, tot Bucovina de Nord rămâne! Mi-au încălzit sufletul zâmbetele urmașilor lui Tofan. Și așa cum eu m-am născut cu cântec și har de la Dumnezeu, le doresc și acestor micuți bilcani să își găsească menirea și împlinirea pe această lume, pe care știu că pot s-o facă mai frumoasă.” – Pamfil Roată, Interpret român de muzică tradițională românească din Ținutul Dornelor

„Ca într-o horă s-au adunat zeci de companii să ne sprijine în renovarea acestei frumoase și istorice clădiri pentru a le asigura prichindeilor de la Grădiniță și Clasele pregătitoare condiții excelente de învățătură. Am demolat coșurile de fum (toate fiind înlocuite de unul performant) și am dat tabla veche jos de pe școală, montând în loc învelitori de tablă moderne și sistem pluvial corespunzător. Tâmplăria PVC a luat locul vechilor ferestre și uși, am montat glafuri de marmură și granit la ferestre, am reparat cu grijă fațada, păstrându-i arhitectura inițială, am dat jos gardul vechi turnând o nouă fundație, montând stâlpi noi, șipci “asortate” cu acoperișul pe noua structură metalică și am pavat intrarea în școală și curtea cu pavele&borduri trainice. Iar în interior, după ce am curățat pereții până aproape de cărămidă, am termoizolat pe interior, am turnat șape noi peste care – după ce am tencuit, gletuit și finisat pereții – am montat parchet și gresie. Am montat și structura metalică pe tavanele din gips-carton, nu înainte să schimbăm integral instalația electrică și corpurile de iluminat, ca apoi să trecem la zugrăvit. Să nu uităm de instalația termică complet nouă (caloriferele anterioare erau subdimensionate și depășite); centrala termică existentă am mutat-o într-un alt spațiu ca să construim o toaletă spațioasă (+ una pentru micuții de la Grădiniță) cu tot pachetul: gresie-faianță, obiecte și accesorii sanitare, uși. Au urmat niște articole de mobilier, floricele pentru curtea școlii. Dar nu puteam să plecăm fără să le lăsăm copiilor un… model, și anume un copil citind, adică o sculptură realizată de un artist local.” – Mihaela Petrovan, Președinta Asociației BookLand

Transformarea Școlii Primare nr. 2 & Grădiniței cu Program Normal Bilca a fost posibilă în principal datorită Primăriei Bilca care a susținut integral costurile cu manopera și a oferit sprijinul logistic prompt! Autorității locale i s-au alăturat companii care cred în tineri și într-o Românie mai bună prin educație: REHAU România (Partenerul principal în renovarea acestei școli!), BILKA, Leroy Merlin, MaxBet, UniCredit Consumer Financing, Decathlon, SAP, Vopseaua OSKAR, Turbomecanica, Majorel România, Arkema, Titan Machinery România, Arco Media, Linde Gaz România, Elis Pavaje, Cesarom, Daw Benţa Caparol, Stift Lux Design, Menatwork Grup, Knauf România, Ursa Mare Suceava, PiatraOnline, Instal Impex, Romstal, Luxten, Porta Doors, Fundația „O speranță în plus”, Siniat, Isomat, Holver, Raveli, Ravago ROM, Savelectro, Mancaro-Magazinul Instalațiilor, Sanotechnik, Niko Auto Com, Kastamonu, Ferro, Policolor-Orgachim, DumiServ, Xella RO, Konica Minolta, Panasonic, Pepiniera „Grădina Verde”, Masterplast, Temad, Sipex Company, Almalux Lighting, Promelek XXI, ATIP Design, Misavan și Kandia.

În România secolului 21, elevii din mediul rural sunt condamnați să învețe în spații insalubre care, de cele mai multe ori, le pun sănătatea sau chiar viața în pericol atât lor, cât și profesorilor. Iar acolo unde autoritățile nu pot sau nu vor să facă ceva în acest sens, norocul vine din partea Asociației BookLand care militează pentru dreptul la educație al copiilor renovându-le școlile. Și pentru că BookLand își dorește să vină cu un pachet complet de servicii educaționale (inclusiv metodă de predare și conținut), începând din această toamnă se va concentra și pe construcția primului Campus Preuniversitar Profesional Dual din mediul rural cu ciclurile primar-gimnazial-liceal-postliceal. Va asigura inclusiv profesorii care vor preda după un curriculum comparabil cu cel occidental. O școală 100% modernă (cu cantină, bibliotecă, laboratoare, ateliere de lucru, sală spectacole, facilități sportive, spații relaxare, livadă, dar și solar în care vor fi crescute propriile legume) pusă GRATUIT la dispoziția copiilor din satele și comunele României, asigurându-le la final un loc de muncă în cadrul companiilor cu care se vor derula programe de învățământ profesional dual.

Toți cei care le împărtășesc viziunea se pot alătura demersului Asociației BookLand donând 2 euro lunar printr-un SMS cu cuvântul CONSTRUIM la 8845 sau achiziționând Șoricelul BookLand.

De peste 12 ani BookLand contribuie la sublinierea importanței educației & dezvoltării personale prin Întâlnirile BookLand Evolution care facilitează tinerilor dialogul cu varii personalități, prin Taberele Coolturale BookLand care le oferă un mix echilibrat de activități educaționale & distractive în mijlocul naturii, dar mai ales prin Renovarea & Dotarea școlilor – inițiativă care acordă copiilor defavorizați din mediul rural o șansă reală la o educație de calitate! Adio igrasie și mucegai, băncuțe rupte, uși/ferestre/pardoseli deteriorate, acoperișuri și tavane prin care plouă, curți pline de noroi, sobe în sălile de clasă și WC în spatele școlii! Cu 78 școli renovate, Asociația BookLand se pregătește de cel mai amplu proiect educațional în mediul rural: primul Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual, inaugurabil în 2024, cu scopul de a forma specialiștii de care România are atâta nevoie în producție și servicii.