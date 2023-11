Când Giuliano della Rovere a fost ales Papă la 1 noiembrie 1503, mai avea o lună până să împlinească 60 de ani. În 11 ani de pontificat, acest papă încăpățânat și irascibil a dobândit o măreție pământească comparabilă cu a unui prinț renascentist.

Unchiul lui Giuliano fusese papa Sixtus al IV-lea, care l-a făcut cardinal și i-a donat nouă episcopii în Italia și Franța, pe lângă numeroase abații înfloritoare. În timp ce se bucura de bogățiile sale și își ignora, în general, enoriașii, rafinatul cardinal a reușit să aibă trei fiice nelegitime.

Însă, în 1492, a fost nevoit să fugă în Franța, când Alexandru al VI-lea, un personaj extrem de corupt, a devenit papă; Giuliano se opusese cu înverșunare alegerii aceluia. Încercând totuși să provoace căderea lui Alexandru, Giuliano s-a alăturat de două ori invaziilor străine în Italia, prima dată împreună cu regele francez Carol al VIII-lea și ulterior cu succesorul acestuia, Ludovic al XII-lea.

Furios, papa a poruncit asasinarea cardinalului, însă Giuliano a rămas în siguranță la curtea franceză. Alexandru a murit în 1503 și, după pontificatul de 17 zile al lui Pius al III-lea, Giuliano a reușit, în sfârșit, să adune destule voturi pentru a-și asigura alegerea, luându-și numele Iuliu al II-lea. Una dintre primele sale hotărâri, în calitate de papă, a fost să declare că, în viitor, orice alegere papală influențată de simonie va fi nulă.

În următorii 11 ani, Iuliu a luptat în două războaie pentru a consolida puterea laică a Vaticanului, mergând deseori pe câmpul de luptă, el fiind ultimul dintre papii războinici. În timpul celui de-al doilea război, a încercat, fără succes, să își forțeze foștii aliați francezi să părăsească Italia.

În ciuda ascensiunii sale dubioase la putere, a muncit mult ca să curețe Biserica de nepotism și de corupție. Însă cea mai mare contribuție adusă de Iuliu a fost în domeniul artistic. A poruncit renovarea a nenumărate clădiri și biserici din Roma și a pus fundația noii Bazilici San Pietro, angajându-i pe Bramante și Michelangelo să lucreze la ea.

I-a comandat lucrări lui Rafael și a format un parteneriat real cu Michelangelo la crearea mărețelor fresce din Capela Sixtină. Papa Iuliu a murit la 21 februarie 1513.

Este îngropat în Bazilica San Pietro, însă mormântul pe care și l-a comandat, neterminat, se află în Biserica San Pietro in Vincoli, protejat de statuia lui Moise, opera lui Michelangelo.

Tot la 1 noiembrie:

1500: Se naște la Florența sculptorul și bijutierul Benvenuto Cellini.

1755: Un cutremur distruge aproape întreg orașul Lisabona, omorând 80.000 de oameni.

1757: Se naște sculptorul italian Antonio Canova.

1800: Casa Albă devine reședința președinților americani, din momentul în care John Adams petrece o primă noapte acolo.

