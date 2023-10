Explozie de veselie la Școala nr. 2 din Vatra Dornei unde s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Toamnei. Copiii au realizat o adevărată simfonie a culorilor de toamnă cu roadele ei bogate. A fost un concurs de creație în care fiecare și-a folosit imaginația și îndemânarea in amenajarea standurilor cu produse de sezon si lucrări realizate de elevii școlii. Sute de copiii, părinți bunici si cadre didactice s-au implicat in organizarea acestui eveniment pentru a sărbători toamna. A fost un efort de echipă într-o paletă completă de activități educative si creative într-o atmosferă veselă si prietenoasă de care copiii s-au bucurat din plin.Un moment special al evenimentului a fost parada costumelor in care copii costumați in legume si fructe au elogiat toamna.