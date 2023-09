Noua creșă „verde” din municipiul Fălticeni, construită în timp record de compania Simion Tehnoconstruct la finalul anului trecut nu se va deschide la începutul acestui an școlar. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a spus că acest lucru nu se întâmplă din cauza municipalității, ci din cauza birocrației excesive din România care a făcut ca procedurile de acreditare să dureze opt luni. „Am mai spus-o și o repet. Sunt lucruri nefirești care se întâmplă, din păcate, în România. Pentru că am reușit să finalizăm o creșă în trei luni și trei săptămâni, o investiție de 15 milioane de lei, adică 3 milioane de euro. Iar apoi a durat aproape 8 luni până am reușit să obținem ordinul de ministru pentru autorizarea creșei. De abia pe 16 august a fost emis acest ordin în condițiile în care am început demersurile încă de la începutul lunii ianuarie. Foarte multă birocrație, foarte multă bătaie de cap în ceea ce privește realizarea tuturor documentelor specifice. Am avut vizita ARACIP care a constat în verificări pe 26 de puncte distincte. Sunt 26 de dosare care au trebuit să fie completate, cu multă muncă din partea autorității publice locale și a Grădiniței cu Program Prelungit Pinochio care a devenit pentru un timp autoritatea tutelară a creșei. Și vreau pe această cale să îi mulțumesc doamnei directoare Samson Adriana care a făcut mari eforturi pentru ca documentația să fie întocmită și să fie bună”, a arătat Cătălin Coman. El a precizat că vizita celor de la ARACIP pentru acreditare a avut loc pe 21 iunie, iar la toate cele de 26 de domenii verificate s-a obținut calificativul maxim.

„De pe 21 iunie și până pe 16 august am așteptat un ordin de ministru pentru o rezoluție care era clară în momentul respectiv. În cele din urmă, la sfârșitul lunii august s-a publicat ordinul de ministru în Monitorul oficial, iar noi am dat din nou o altă Hotărâre de Consiliu Local, a șasea sau a șaptea prin care am aprobat statul de funcții, organigrama, am solicitat Inspectoratului Școlar desemnarea personalului didactic și sperăm ca după toate aceste eforturi foarte mari pe care le-am realizat să se concretizeze în deschiderea creșei în acest an, estimăm undeva în data de 15 octombrie – 1 noiembrie. Ne-am dorit din tot sufletul să o deschidem odată cu anul școlar. Dar din păcate și o spun cu toată responsabilitatea, birocrația excesivă din România și faptul că au fost necesare opt luni de zile pentru a primi un ordin de ministru spune multe”, a mai afirmat primarul din Fălticeni.

Coman i-a mulțumit fostului ministru Cseke Atilla pentru implicarea în acreditarea creșei

Mai mult, el a arătat că în demersurile făcute la Ministerul Educației pentru a urgenta procesul de acreditare a avut surpriza să fie întrebat de ce a finalizate construcția creșei atât de repede. „Am avut surpriza să fim certați să spun așa. Nu știu dacă a fost în glumă sau în serios, dar îmi place să cred că era în glumă. De la Ministerul Educației ne-au spus <da domnule, de ce v-ați grăbit să terminați creșa așa de repede>. E o realitate din păcate în România. Am fost apostrofați, cred că în glumă, că de ce v-ați grăbit să faceți voi prima creșă. Mie îmi place să cred că a fost în glumă, că nu a fost serios. Am fost certați așa că ne-am grăbit noi să facem creșa. Dar această creșă este o necesitate și o realitate”, a declarat Cătălin Coman.

În același timp, el a ținut să îi mulțumească fostului ministrul al dezvoltării Cseke Atilla pentru sprijinul acordat în obținerea acreditării, chiar și după ce acesta nu a mai ocupat funcția de ministru. „Vreau să evidențiez sprijinul enorm de mare pe care l-am avut de la fostul ministru al dezvoltării Cseke Atilla, cu care am ținut permanent legătura, care personal a fost la Ministerul Educației cu toate că nu mai era ministru și a insistat pentru urgentarea tuturor demersurilor. Am ținut legătura telefonic permanent cu el și chiar îi mulțumesc sincer fără să periem pe nimeni pentru că efectiv a fost un susținător al deschiderii acestei creșe. Și-a dorit și el foarte mult acest lucru. Să nu uităm că el este inițiatorul acestui program național de construire de creșe. Și a fost prima creșă care a fost finalizată în țară și singura până la momentul de față”, a afirmat Cătălin Coman.

Primăria a primit 113 de cereri pentru noua creșă, toate fiind acceptate

Primarul din Fălticeni El a mai spus că necesitatea acestei creșe a fost demonstrată și de numărul mare de cereri din partea părinților. Coman a precizat că în total au fost înregistrate 113 de dosare de înscriere a copiilor în noua creșă. Primarul din Fălticeni a spus că în urma analizei acestor cereri au fost acceptate toate, capacitatea creșei fiind redimensionată de la 84 la 113 de locuri. Creșa verde de la Fălticeni va funcționa cu trei grupe mijlocii, pentru copii între 1 și 2 ani și patru grupe mari, pentru copii între 2 și 3 ani.

„Pentru aceasta am achiziționat mobilier suplimentar, dotări, echipamente, de la bugetul local și suntem mai mult decât pregătiți pentru deschiderea creșei. Așteptăm să parcurgem toate aceste etape birocratice, numirea de către IȘJ a unui director conform legii, apoi desemnarea personalului didactic, cele 14 educatoare, iar apoi completarea cu personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. După ce vom avea schema de personal acoperită integral vom putea deschide creșa. Și după cum am spus, termenul pe care îl estimăm este 15 octombrie – 1 noiembrie. Ne dorim să facem acest lucru pentru că repet este o investiție absolut necesară”, a mai spus Coman.

Reamintim că lucrările de construcție de la noua creșă „verde” din Fălticeni au fost inaugurate în data de 20 decembrie 2022. Construcția creșei a însemnat un record național din punct de vedere al timpului de la începerea și până la finalizarea lucrărilor. Creșa a fost finalizată la cheie în doar trei luni și trei săptămâni. Performanța a aparținut antreprenorului, firma botoșăneană Simion Tehnoconstruct, reprezentată de asociații Elisei Bidu și Viorel Simion. De altfel, constructorul a acceptat provocarea ministrului dezvoltării pe data de 18 august 2022. când a fost la Fălticeni pentru a da startul lucrărilor promițând că pe data de 20 decembrie va fi gata.