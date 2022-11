În ziua pomenirii Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina și a Sfântului Mare Mucenic Mercurie, 25 noiembrie 2022, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la biserica de lemn din Rădășeni, sfânt locaș care a împlinit anul acesta patru veacuri de la târnosire.

Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, între care arhim. Ștefan Gușă, stareț al Mănăstirii Vadu Negrilesei, protos. Gabriel Gaman, stareț al Mănăstirii Râșca, și pr. Adrian Dulgheriu, protoiereu al Protopopiatului Fălticeni.

La evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic au participat numeroși credincioși care au venit să îi cinstească pe ocrotitorii parohiei, dar și reprezentanți ai oficialităților locale.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a subliniat faptul că darul cuvântului cu putere multă, precum cel cu care a fost binecuvântată Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, se desăvârșește atunci când și purtarea celui care îl rostește este în concordanță cu trăirea lăuntrică. Totodată, ierarhul a vorbit despre faptul că roadele cele bune ale cuvântului se văd numai atunci când cel care le ascultă are sinceritatea inimii și aleg ca fapta să fie întocmai cu vorba, puterea exemplului fiind atât de importantă în zilele noastre.

„O pomenim astăzi pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, care în două rânduri a convertit, a schimbat mentalitățile oamenilor păgâni cu care a interacționat în momentele ei de mărturisire. (…) Sfânta Ecaterina a reușit să schimbe gândul a cincizeci de filosofi păgâni, înrădăcinați în credința lor, să devină și ei creștini și să devină la rândul lor mucenici. Împăratul a văzut că nu numai că nu au convertit-o, nu doar că nu i-au schimbat gândirea sfintei, ci s-au schimbat ei, au devenit creștini și atunci i-a condamnat pe toți la moarte. După aceea, Sfânta Ecaterina a fost întemnițată. Și acolo, pe două sute de gardieni, dimpreună cu mai marele lor, Porfirie, și pe aceia i-a convertit, i-a determinat să aleagă Creștinismul. (…) Cuvânt cu putere multă Dumnezeu le-a dat și sfinților mucenici, pe de-o parte pentru ca să nu se rușineze de învățătura, credința ortodoxă, iar pe de altă parte pentru că această putere multă pe care Dumnezeu o dădea omului respectiv venea și pentru faptul că acest cuvânt al lui era conform cu viața lui. Ce spunea aceea și trăia. (…) Să învățăm din viața Sfintei Ecaterina, din Sfintele Scripturi pe care le auzim, că trebuie să fim onești cu noi înșine. Și cuvântul nostru, pentru a fi autentic, trebuie să fie validat de viața noastră.”

În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Mitrofan (Mihai) Mâțel a fost hirotonit preot, iar monahul Cleopa (Daniel) Frunză întru ierodiacon, ambii pe seama Mănăstirii Vadu Negrilesei.

La finalul Sfintei Liturghii au fost evidențiați o parte dintre cei care s-au implicat constant în activitatea Bisericii, prin oferirea unor ordine eparhiale din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” a fost înmânat părintelui Constantin Rotaru de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, întrucât a urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”.

Distincția Ordinul „Mușatinii” a fost oferită primarului Comunei Rădășeni, Neculai Perju, și domnului Paul Buhlea, director în cadrul Primăriei Fălticeni, pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

La final, părintele paroh Georgian Rotar i-a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru această zi deosebită pentru întreaga comunitate, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru binecuvântare, și tuturor închinătorilor și ostenitorilor. Gândul de recunoștință s-a îndreptat și către Preasfințitul Damaschin Dorneanul, moment în care părintele i-a dăruit Preasfinției Sale o icoană cu chipul sfinților Ecaterina și Mercurie. Preasfinția Sa i-a mulțumit părintelui și comunității parohiale și a transmis gândul de binecuvântare și prețuire din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic.

La sfârșitul slujbei a fost săvârșit și parastasul pentru ctitorii sfântului locaș de la Rădășeni, considerată una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Moldova și chiar din țară.

Arhim. Ștefan Gușă i-a invitat pe toți cei prezenți la punerea pietrei de temelie pentru Mănăstirea Vadu Negrilesei, Comuna Stulpicani, unde a sihăstrit Părintele Cleopa. Evenimentul prilejuit de împlinirea a 125 de ani de la nașterea Părintelui Paisie Olaru și 110 ani de la nașterea Părintelui Cleopa va avea loc în data de 2 decembrie, începând cu ora 16:00. Slujba sfințirii locului va fi săvârșită de ierarhii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Damaschin Dorneanul.

Alături de binecuvântarea arhierească, un prilej de aleasă trăire duhovnicească pentru credincioșii prezenți astăzi la Rădășeni a fost și închinarea la racla care adăpostește fragmente din moaștele mai multor sfinți, între care Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și Sfântul Mare Mucenic Mercurie.

Potrivit tradiției, Biserica parohială „Sfântul Mercurie și Sfânta Ecaterina“ a fost construită pe un vechi altar din Rădășeni, sat de răzeși, de către domnul Ştefan Tomşa al II-lea, între anii 1611 şi 1622.

Irina Ursachi